Napoli, la crescita di Osimhen: importante il consiglio di Spalletti (Di venerdì 7 aprile 2023) In questa stagione di Serie A, molto diversa e soprattutto ricca di competizione, un ruolo importante è riuscito a ritagliarselo il Napoli, che affronterà il Lecce venerdì 7 aprile. La squadra guidata da Spalletti è, infatti, in prima posizione e sta per realizzare il sogno di tutti i tifosi partenopei, che non vincono uno Scudetto dal 1990, quando nel capoluogo campano c’era Diego Armando Maradona. Partita dopo partita la squadra di Spalletti ha scalato la classifica che l’ha portata al raggiungimento attuale di 71 punti e ogni calciatore ha contribuito al raggiungimento di questo importante successo. Il Napoli, però, ha un punto di riferimento importante e cioè Osimhen, che attualmente è lontano dal campo da gioco per infortunio, ma che fino a ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 7 aprile 2023) In questa stagione di Serie A, molto diversa e soprattutto ricca di competizione, un ruoloè riuscito a ritagliarselo il, che affronterà il Lecce venerdì 7 aprile. La squadra guidata daè, infatti, in prima posizione e sta per realizzare il sogno di tutti i tifosi partenopei, che non vincono uno Scudetto dal 1990, quando nel capoluogo campano c’era Diego Armando Maradona. Partita dopo partita la squadra diha scalato la classifica che l’ha portata al raggiungimento attuale di 71 punti e ogni calciatore ha contribuito al raggiungimento di questosuccesso. Il, però, ha un punto di riferimentoe cioè, che attualmente è lontano dal campo da gioco per infortunio, ma che fino a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Napoli, la crescita di Osimhen: importante il consiglio di Spalletti #Napoli, Osimhen, Spalletti - sportli26181512 : #Osimhen devastante grazie a un consiglio di Spalletti: il retroscena: L'attaccante del #Napoli ha parlato a France… - naptam_10 : @julien170905 ADL era cm il Messia per me. Credevo in ogni cosa dicesse. Vedevo crescita ma nn mi accorgevo che nn… - dippimax : Non sono tutte rose e fiori! #turismo #trasporti #legalita #napoli @ConfcommercioC - l_honestly : @erosazzurro @ADeLaurentiis In quanto Presidente di una società in crescita come il Napoli, per me non deve dare za… -