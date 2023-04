Napoli | infortunio per Simeone | Spalletti preoccupato in vista del Milan

(Di venerdì 7 aprile 2023)pernel match col Lecce: un brutto segnale perindell’incontro con il. Durante la partita tra Lecce e, Giovanniè stato costretto a lasciare il campo a causa di unsubito appena entrato in gioco. Nel minuto 77, mentre stava controllando il pallone appena fuori dall’area di rigore, l’attaccante argentino è caduto a terra in modo improvviso e ha manifestato dei dolori. L’arbitro ha interrotto il gioco per consentire l’intervento dei soccorritori.ha tentato di rientrare in campo ma ha ceduto definitivamente al minuto 82, lasciando il posto a Politano. Il Cholito ha riportato unal flessore della gamba destra, una brutta notizia per ...

Nel corso della partita Lecce - Milan, appena entrato in campo, Giovanni Simeone rimedia une lascia subito il campo. Al minuto 77, ad un passo dal limite dell'area di rigore, mentre contro palla l'argentino cade da solo a terra e sofferente cerca di richiamare l'attenzione dei ...L'unica grande assenza sarà quella di Vicario, che non ha ancora recuperato dall'. Ci ... i rossoneri dovranno vedersela in una nuova doppia sfida, contro il: l'andata dei quarti è in ...... ultima da titolare giocata a inizio marzo a, con Zaccagni e Felipe Anderson che agiranno ... non saranno della sfida Pogba e De Sciglio per. Allegri schiererà quindi la sua Juventus ...

Con il recupero di Victor Osimhen ancora tutto da decidere, per il Napoli in vista del derby di Champions League contro il Milan arriva un'altra tegola. All'82' del match contro il Lecce, infatti, ...Un altro problema per il Napoli in attacco in vista dell'andata dei quarti di Champions League contro il Milan. Con il recupero di Victor Osimhen ancora tutto da decidere, è arrivato l'infortunio di ...