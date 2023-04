Napoli, infortuni Osimhen e Simeone: il punto in vista del Milan (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli sorride a metà, il ritorno alla vittoria con il Lecce è sicuramente l'aspetto positivo del venerdì di campionato, ma Spalletti non può essere soddisfatto del tutto. La prestazione non è stata delle... Leggi su today (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilsorride a metà, il ritorno alla vittoria con il Lecce è sicuramente l'aspetto positivo del venerdì di campionato, ma Spalletti non può essere soddisfatto del tutto. La prestazione non è stata delle...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACMLV89 : @Micky_Rassara Anche a me non piace più di tanto il turnover, però non potendo schierare sempre la formazione titol… - daviderl17 : @luchino_saltato Ma che me ne frega del Napoli, siamo noi che abbiamo due infortuni muscolari a settimana, mica loro - Fufurbizio : Giustamente da tifosi si cerca sempre il colpevole e la causa dei mali, ma guardando le cose in maniera neutra le d… - ACMLV89 : @Micky_Rassara Ma con il nostro problema infortuni non puoi mettere Leao titolare con l'Empoli rischiando che si fa… - napoliforever89 : Evvaiiii Godooo???? vittoria importantissima e soffertissima, ma però veramente la vedo nera a milano con gli infortu… -