Napoli incontra la Scozia all'insegna della storia e dell'eleganza nella Maison Cilento (Di venerdì 7 aprile 2023) Una giornata all'insegna dell'eleganza nella Maison Cilento 1780 in compagnia di Douglas Cordeaux che rappresenta la Fox Brothers & Co Ltd, azienda storica scozzese fondata nel 1772 produttrice di tessuti di altissima qualità che vanta una storia di eleganza e stile unica. Un incontro di due grandi storie di amore, passione e serietà, una fusione tra due realtà, quella scozzese e quella napoletana, unite da un Dna comune, la voglia di rispettare le tradizioni e la ricerca dell'eccellenza e dello stile. Per l'occasione Mr. Douglas Cordeaux ha presentato alcune flanelle edizione limitata prodotte esclusivamente dalla Fox Brothers nel totale rispetto dei colori e dei filati originali e delle antiche tecniche di lavorazione. Questi tessuti verranno poi lavorati per realizzare abiti e ...

