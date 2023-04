Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrunoSpeziale : Bisogna ripetere la partita fatta domenica a Napoli, avanti Milan avanti diavolo??? - lightykie : @damoonfra che mo ce ne vogliono 30-40 (alla questura di Napoli) mentre dove l'ho fatta io mi hanno detto 2 mesi, c… - solopallone : Spalletti sbotta: “Napoli, mancano 5 vittorie. Non è ancora fatta” - solopallone : Spalletti sbotta: “Napoli, mancano 5 vittorie. Non è ancora fatta” - marcodemo3 : RT @J_Cayman: @mirkonicolino Una ricostruzione fatta unicamente per colpire la #Juve. NON si parla del pugno di Handanovic a #Cuadrado, si… -

Ilsceglie il più giovane Bogliacino come organizzatore di gioco, scegliendo di non ... La scelta di tornare al Del Duca, peraltro, era stataanche con l'auspicio di entrare come allenatore ...... LE PARTITE DELLA 29° GIORNATA Venerdì 7 aprile 17.00 Salernitana " Inter 19.00 Lecce "21. si ferma a 10'04 Posted on 18 Maggio 2022 18 Maggio 2022 Author Redazione Non ce l'haMarcel ...Il clima che si respira apurtroppo non è dei migliori, vista la contestazione degli ultras ... Di fatica ne hae ne dovrà fare ancora, sudando questo scudetto fino alla fine: "Finché non ...

Napoli, fatta per il rinnovo di Rrahmani: manca la firma DailyNews 24

Rinnovo fatto: mancano solo le firme A parlare della situazione attuale del Napoli ci ha pensato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto a Radio Marte in Forza ...In Georgia oggi lui è un’icona e dà la forza a molti ragazzi di fare sacrifici: dimostra che in questo modo si può arrivare in alto. Tecnicamente direi che Kvicha è un giocatore completo e può ...