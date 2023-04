Napoli, è nato Khvicha: il nome di Kvaratskhelia per un neonato (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – “A Napoli è nato il primo bambino di nome Khvicha. O meglio: Daniele, Khvicha”. A Napoli, un bambino appena nato riceve il nome dell’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, trascinatore del Napoli lanciato verso lo scudetto. “Daniele, Khvicha è nato il 31 marzo alla ‘Clinica Santa Patrizia’ ed è il figlio di Armando e Clara, entrambi tifosi del Napoli e appassionati della maglia azzurra”, scrive sui suoi social la giornalista georgiana Nina Mamukadze-Sordini. Come ai tempi del Napoli di Maradona, con la nascita di tanti Diego e Armando, lo scudetto imminente è destinato ad avere un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ail primo bambino di. O meglio: Daniele,”. A, un bambino appenariceve ildell’attaccante georgiano, trascire dellanciato verso lo scudetto. “Daniele,il 31 marzo alla ‘Clinica Santa Patrizia’ ed è il figlio di Armando e Clara, entrambi tifosi dele appassionati della maglia azzurra”, scrive sui suoi social la giornalista georgiana Nina Mamukadze-Sordini. Come ai tempi deldi Maradona, con la nascita di tanti Diego e Armando, lo scudetto imminente è destiad avere un ...

