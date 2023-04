Napoli: domani nuovi accertamenti per Osimhen, ma il giocatore non sente più dolore (Di venerdì 7 aprile 2023) Victor Osimhen sta già tornando e sarà probabilmente a disposizione di Luciano Spalletti per il match di Champions League con il Milan Victor Osimhen sta già tornando e sarà probabilmente a disposizione di Luciano Spalletti per il match di Champions League tra Napoli e Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano nella giornata di domani svolgerà ulteriori esami. Il giocatore non sente più dolore all’adduttore sinistro, ma bisognerà attendere qualche giorno per capire se potrà essere sicuramente a disposizione per la partita contro i rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Victorsta già tornando e sarà probabilmente a disposizione di Luciano Spalletti per il match di Champions League con il Milan Victorsta già tornando e sarà probabilmente a disposizione di Luciano Spalletti per il match di Champions League trae Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano nella giornata disvolgerà ulteriori esami. Ilnonpiùall’adduttore sinistro, ma bisognerà attendere qualche giorno per capire se potrà essere sicuramente a disposizione per la partita contro i rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

