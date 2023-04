Napoli | col Lecce doppio banco di prova | vincere per reagire e prepararsi al Milan

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dalle batoste se ne esce solo sul campo e Luciano Spalletti lo sa. Bisogna subitoal pesantissimo ko, non nell’ambito dell’intera stagione, certo, ma del momento contingente, di questo inizio di aprile che è partito come peggio non avrebbe potuto. Strano a dirsi, ma il poker rimediato dalpuò destabilizzare una squadra che fin qui ha dominato in lungo e in largo le competizioni, con lo scudetto ormai a un passo e il girone di Champions stravinto, ha regolato avversari più o meno forti, ha dimostrato sempre e comunque di essere una squadra quasi perfetta. E al Maradona coi rossoneri è emerso il quasi, quella sottile differenza tra corazzata e squadra che per rendere da big ha bisogno di tutte le sue componenti al 100%. L’assenza di Osimhen non giustifica niente, ma la speranza dell’ambiente partenopeo è di ritrovarlo per gli altri due ...

Lecce-Napoli, Spalletti: "Non siamo infallibili. Osimhen torna con il Milan" Sky Sport

Si ricomincia. Il Napoli torna in campo dopo la clamorosa sconfitta col Milan e lo fa a Lecce, sul campo di una squadra in crisi reduce da cinque ko consecutivi. Sarà un banco… Leggi ...