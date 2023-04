Napoli, camion impazzito travolge auto e pali della luce (Di venerdì 7 aprile 2023) Una strage evitata. Un camion impazzito, con i freni rotti, che ha seminato il panico in via Solario all’Arenella travolgendo auto in sosta e pali della luce. Soltanto un caso ha evitato che qualcuno si facesse male. Napoli, strage sfiorata al Vomero: tir impazzito travolge auto e pali della luce A darne notizia è il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Una strage evitata. Un, con i freni rotti, che ha seminato il panico in via Solario all’Arenellandoin sosta e. Soltanto un caso ha evitato che qualcuno si facesse male., strage sfiorata al Vomero: tirA darne notizia è il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

