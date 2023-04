Napoli | a Secondigliano nasce bambino con nome Khvicha | in onore di Kvaratskhelia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Aè sempre piùmania, tanto che aun neonato porta ildi, proprio come il feno georgiano che sta contribuendo sensibilmente allo scudetto dei partenopei. Ilnato oggi è il primo a portare ildell’esterno d’attacco, per la precisione Danieleall’anagrafe, suo padre – tifosissimo azzurro – si chiama Armando e dunque è una tradizione in tal senso. Lo riporta la giornalista Nina Mamukadze-Sordini sui suoi social. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, a Secondigliano nasce il piccolo Daniele Khvicha: il padre Armando lo ha chiamato così in onore di… - occhio_notizie : A #Napoli, alla Clinica Santa Patrizia di Secondigliano è nato un bimbo con un nome davvero particolare. Daniele Kh… - NapoliAddict : Napoli, è nato a Secondigliano il primo bambino di nome Kvicha! #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | AreaNapoli - VAIstradeanas : 18:41 #A56 Traffico da Secondigliano-Raccordo Capodichino a Barriera Napoli Est.Velocità:10Km/h - Emanuele_Acu : RT @LuiPell22: Credo che la Guardia di Finanza dopo aver controllato la nostra sede debba andare anche più a sud, precisamente a Napoli,dov… -

Sempre a gennaio ain una palazzina disono state evacuate 30 persone . Anche in quel caso sul banco degli imputati è finita una stufa ...... per continuare a raccontare i sogni e le storie dei rioni di. Il coraggio dei bambini - ... Il rapper diclasse 2000 continua a guardare le difficoltà della vita , racconta le sue ...... aggiunge Massimo Peluso, conosciuto come attore comico e ora in veste drammatica, anch'egli proveniente da un quartiere difficile come: "Guardiamo alle cose belle che abbiamo a".

Napoli, è nato a Secondigliano il primo bambino di nome Kvicha! AreaNapoli.it

A Napoli è sempre più Kvaratskhelia mania, tanto che a Secondigliano un neonato porta il nome di Khvicha, proprio come il fenomeno georgiano che sta contribuendo sensibilmente allo scudetto dei ...A Napoli il primo bimbo con il nome di Kvaratskhelia: è nato Daniele Khvicha Il piccolo è venuto al mondo il 31 marzo alla Clinica Santa Patrizia di Secondigliano. Papà Armando e Mamma Clara, ...