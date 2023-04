Napoli, a Pasqua i siti culturali aperti e fruibili per cittadini e turisti (Di venerdì 7 aprile 2023) In occasione delle festività Pasquali numerose sono le iniziative e le opportunità per visitare i luoghi della cultura e dell’arte in città. Un weekend da trascorre all’aria aperta, passeggiando nel centro storico e visitando i numerosi e splendidi monumenti cittadini. In particolare, sarà assicurata l’apertura del Castel Nuovo/Maschio Angioino domenica dalle 9.00 alle 13.30 e lunedì in albis Leggi su 2anews (Di venerdì 7 aprile 2023) In occasione delle festivitàli numerose sono le iniziative e le opportunità per visitare i luoghi della cultura e dell’arte in città. Un weekend da trascorre all’aria aperta, passeggiando nel centro storico e visitando i numerosi e splendidi monumenti. In particolare, sarà assicurata l’apertura del Castel Nuovo/Maschio Angioino domenica dalle 9.00 alle 13.30 e lunedì in albis

