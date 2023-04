Napoli a Lecce: via con i cambia: Spalletti si gioca il Jack Raspadori (Di venerdì 7 aprile 2023) Giacomo Raspadori titolare nella formazione del Napoli che oggi alle ore 19.00 sfida il Lecce, turnover per Luciano Spalletti. Arrivano ulteriori conferme della presenza di Raspadori dal primo minuto contro il Lecce. La decisione era già nell’aria da un po’ di tempo, anche perché pure quando non ha giocato Osimhen in passato, la prima scelta come sostituto è stato quasi sempre l’ex Sassuolo. Ora Raspadori è rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori 41 giorni, ed è pronto a tornare di nuovo a dare spettacolo in campo. Napoli-Lecce: la probabile formazione con Raspadori titolare “Spalletti si gioca il Jack. L’idea venuta fuori ieri, nel corso ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Giacomotitolare nella formazione delche oggi alle ore 19.00 sfida il, turnover per Luciano. Arrivano ulteriori conferme della presenza didal primo minuto contro il. La decisione era già nell’aria da un po’ di tempo, anche perché pure quando non hato Osimhen in passato, la prima scelta come sostituto è stato quasi sempre l’ex Sassuolo. Oraè rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori 41 giorni, ed è pronto a tornare di nuovo a dare spettacolo in campo.: la probabile formazione contitolare “siil. L’idea venuta fuori ieri, nel corso ...

