Musica | Drake | uscito il nuovo singolo “Search and Rescue”

(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Pubblicato oggi a sorpresa “”, ildi, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è la prima uscita solista dinel 2023, prodotta da Bnyx, con il quale aveva collaborato già lo scorso anno. Il rapper multiplatino ritorna dopo LP “Her Loss” in collaborazione con 21 Savage pubblicato a fine 2022. Un audio di Kim Kardashian è presente all’interno delmentre parla con la madre Kris della sua relazione, ormai giunta al termine, con Kanye West, da sempre rivalele di. L’audio della conversazione è stata estrapolata da un episodio risalente al 2021 di “Keeping Up With the Kardashians”. Questo...

Devo avere un sesto senso nascosto. Proprio ieri sera parlavo con un mio collega e dicevo che mi sentivo che in questi giorni sarebbe uscita nuova musica di Drake. Eccomi accontentato da Search & Rescue, il nuovo singolo di Drake che arriva a sorpresa, un po' come ultimamente ci ha abituato fare il rapper canadese. Prodotta da BNYX, con il quale aveva collaborato già lo scorso anno.

