Musetti sconfitto da Muller | guarda gli highlights

(Di venerdì 7 aprile 2023) Continua la crisi di Lorenzo. Il toscano anche a Marrakesh, Atp 250 in Marocco, non riesce a vincere due partite di fila in un torneo e si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Musetti eliminato a Marrakech ??? L'azzurro viene sconfitto in 3 set da Muller nei quarti di finale… - Sport_Fair : Continua il pessimo momento di #Musetti: l'italiano sconfitto dai quarti di finale al torneo di #Marrakech contro u… -

Continua la crisi di Lorenzo. Il toscano anche a Marrakesh, Atp 250 in Marocco, non riesce a vincere due partite di fila in un torneo e si ...... l'avversario che la hanella prima finale disputata a Miami nel 2021. Il polacco non sta ... Djokovic potrebbe affrontare Brandon Nakashima e Lorenzo. A chiudere il quadro delle ......nel 2019 (vittoria contro Lajovic) e una finale persa nel 1978 di Corrado Barazzutti (da ... Una parte alta dove c'è anche Lorenzo, testa di serie n. 16 del torneo (esordio con il ...

Lorenzo Musetti sconfitto a Marrakech dal numero 126 del mondo Virgilio Sport

Si sperava che il peggio fosse alle spalle, ma per Lorenzo Musetti le difficoltà proseguono. L’azzurro (n.21 del ranking) è stato sconfitto nei quarti di finale dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) dal ...Cecchinato non raggiungeva una semifinale Atp dal 2021, quando a Parma venne sconfitto in finale dall'americano Korda ... Si ferma invece la corsa di Lorenzo Musetti, frenato ai quarti di finale ...