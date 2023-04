Musetti-Muller oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) Lorenzo Musetti sfiderà Alexandre Muller nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Il classe ’01 azzurro è finalmente tornato alla vittoria contro Hugo Gaston e ora proverà a dare continuità contro un altro tennista transalpino, sulla carta anche più debole rispetto a quello affrontato ieri. Poi, lo sappiamo, il tennis non si gioca sulla carta, e Lorenzo pur vincendo nettamente negli ottavi è comunque sembrato ben lontano sulla sua migliore versione. Ma è abbastanza comprensibile considerando il periodo negativo. Semplicemente, bisogna ripartire in qualche modo e vincere senza dubbio aiuta. Contro Muller è decisamente favorito e ha l’obbligo di conquistare un posto in semifinale. SEGUI LA diretta TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Lorenzosfiderà Alexandrenei quarti di finale dell’ATP 250 di, in programma dal 3 al 9 aprile. Il classe ’01 azzurro è finalmente tornato alla vittoria contro Hugo Gaston e ora proverà a dare continuità contro un altro tennista transalpino, sulla carta anche più debole rispetto a quello affrontato ieri. Poi, lo sappiamo, il tennis non si gioca sulla carta, e Lorenzo pur vincendo nettamente negli ottavi è comunque sembrato ben lontano sulla sua migliore versione. Ma è abbastanza comprensibile considerando il periodo negativo. Semplicemente, bisogna ripartire in qualche modo e vincere senza dubbio aiuta. Controè decisamente favorito e ha l’obbligo di conquistare un posto in semifinale. SEGUI LATABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

