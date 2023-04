Musetti-Muller in tv oggi, ATP Marrakech 2023: orario, programma, streaming (Di venerdì 7 aprile 2023) Il terzo match dalle 12.30 ora italiana sul Center Court del torneo ATP Marrakech 2023 vedrà andare in scena il quarto di finale tra l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, ed il transalpino Alexandre Muller. L’incontro Musetti-Muller del torneo ATP Marrakech 2023 verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennix e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di Marrakech. Musetti-Gaston oggi in tv, ATP Marrakech 2023: orario, programma, streaming CALENDARIO ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Il terzo match dalle 12.30 ora italiana sul Center Court del torneo ATPvedrà andare in scena il quarto di finale tra l’azzurro Lorenzo, testa di serie numero 1, ed il transalpino Alexandre. L’incontrodel torneo ATPverrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTennix e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di-Gastonin tv, ATPCALENDARIO ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bigina61 : RT @federtennis: ???? Lorenzo #Musetti raggiunge Vavassori tra i migliori 8 dell’#ATP di Marrakech! Sconfigge Gaston 6-2 6-3! Incontrerà il… - Tennista_Ita : Interessantissimo il programma odierno: - a #Marrakech primi quarti di finale #ATP in carriera per #Vavassori: tro… - gianmilan76 : RT @GeorgeSpalluto: Bravo LORENZO. Musetti doma il sempre insidioso Gaston 62 63. Con tanto di spavento per il problema alla coscia. 14° Q… - KrisBigstone : RT @federtennis: ???? Lorenzo #Musetti raggiunge Vavassori tra i migliori 8 dell’#ATP di Marrakech! Sconfigge Gaston 6-2 6-3! Incontrerà il… - musettina : RT @edovirgy19: Fondamentale tornare a vincere per Lorenzo #Musetti! 62 63 a Hugo Gaston e quarti di finale raggiunti all’ATP250 di #Marrak… -