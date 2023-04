Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lanuovaBQ : #MuIte agli #over50: i giudici certificano l'ingiustizia »?? - RoccoFiumara : MuIte agli over 50: i giudici certificano l'ingiustizia -

Ad esempio, in che modo Una delle norme alla base di questa sanzione si intitola: ' Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS CoV - 2ultra cinquantenni' ...I giudici stanno annullando le multe ai cittadini over 50 che non si sono sottoposti alla vaccinazione. L'avvocato Davide Fortunato con gli Avvocati per l'emergenza ha già ottenuto 3 sentenze di ...Ad esempio, in che modo Una delle norme alla base di questa sanzione si intitola: ' Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS CoV - 2ultra cinquantenni' ...