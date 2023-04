(Di venerdì 7 aprile 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Michaelvoto 6. L’deve prendersela con se stessa per i soliti due punti buttati e non può guarcerto all’arbitro. Tutto regolare sul gol di Robin Gosens, sia sul lancio di Kristjan Asllani sia sulla sponda di Romelu Lukaku. Al 33? fischia un qualcosa di incomprensibile, l’unica possibilità è un fuorigioco di Robin Gosens (fuori dal campo) sul colpo di testa di Joaquin Correa parato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Moviola Salernitana-Inter: Fabbri poteva dare un rosso ma incide zero - - FcInterNewsit : Salernitana-Inter, la moviola - Poche sbavature per Fabbri, la Goal line technology lo aiuta su De Vrij - sportli26181512 : Diretta #Salernitana-#Inter 0-1: LIVE Gosens porta avanti gli ospiti!: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviol… - TuttoSalerno : Spezia-Salernitana, la moviola: discordanza di giudizi sulla direzione di Orsato - SolosalernoIt : La moviola di Spezia Salernitana, a cura di Luca D'Urso -

Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra- Inter: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadio Arechi,- Inter si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi dain- Inter, prima gara del venerdì di Serie A:- Inter venerdì ore 17.00 Fabbri Bresmes - Galetto Iv: Ayroldi Var: Nasca Avar: Longo S. 38' - Coulibaly pareggia il ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23:- Inter L'episodio chiave delladel match tra- Inter, valido per la 29ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Fabbri. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Salernitana-Inter, rivivi la MOVIOLA: Coulibaly salta il Torino ... Calciomercato.com

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Salernitana-Inter, prima gara del venerdì di Serie A: 34' - De Vrij in ritardo su Kastanos, brutto intervento. Giallo per il centrale dell'Inter.Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Salernitana-Inter, prima gara del venerdì di Serie A: Salernitana – Inter venerdì ore 17.00 Fabbri Bresmes – Galetto Iv: Ayroldi Var: Nasca Avar: ...