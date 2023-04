MOVIOLA – Milan-Empoli, Ebuhei con la testa: Marcenaro toglie il rigore al Var (Di venerdì 7 aprile 2023) Altro episodio da MOVIOLA nel secondo tempo di Milan-Empoli, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro, su un cross dalla destra, Ebuehi interviene in maniera scomposta con il braccio alto e l’arbitro Marcenaro indica il dischetto, calcio di rigore. Ma rivedendo le immagini si nota come il difensore dell’Empoli colpisca la palla con la testa, infatti il Var Valeri richiama il direttore di gara al Var che rivede le immagini e torna sui suoi passi: rigore annullato. Decisione giusta. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Altro episodio danel secondo tempo di, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro, su un cross dalla destra, Ebuehi interviene in maniera scomposta con il braccio alto e l’arbitroindica il dischetto, calcio di. Ma rivedendo le immagini si nota come il difensore dell’colpisca la palla con la, infatti il Var Valeri richiama il direttore di gara al Var che rivede le immagini e torna sui suoi passi:annullato. Decisione giusta. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La classifica della #Moviola di #SerieA: Il #Milan è la big con più aiuti, penalizzata la #Sampdoria - Smile_Giulia23 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #Marcenaro fischia il rigore, ma #Ebuehi la colpisce con la testa: viene richiamato al Var e toglie il rigore… - sportface2016 : MOVIOLA - #Marcenaro fischia il rigore, ma #Ebuehi la colpisce con la testa: viene richiamato al Var e toglie il ri… - AlexLikolo23 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #MilanEmpoli, #Fazzini su #TheoHernandez: per #Marcenaro e il Var #Valeri non c'è rigore #SerieA https://t.co… - sportface2016 : MOVIOLA - #MilanEmpoli, #Fazzini su #TheoHernandez: per #Marcenaro e il Var #Valeri non c'è rigore #SerieA -

Milan - Empoli LIVE 0 - 0: iniziata la ripresa Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra Milan - Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Milan ed Empoli si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ... Moviola Milan - Empoli: l'episodio chiave del match L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Milan - Empoli L'episodio chiave della moviola del match tra Milan ed Empoli, valido per la 29ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro ... Milan - Empoli, ennesima trappola e tutte le 'bufale' su Diaz ... l'uomo alla moviola è anche più importante di chi sgambetta per il campo fischiettando garrulo nelle serate primaverili. Diciamolo, quella di Valeri non è una designazione favorevole al Milan. Lo ... Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra- Empoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live A San Siro,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23:- Empoli L'episodio chiave delladel match traed Empoli, valido per la 29ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro ...... l'uomo allaè anche più importante di chi sgambetta per il campo fischiettando garrulo nelle serate primaverili. Diciamolo, quella di Valeri non è una designazione favorevole al. Lo ... La classifica della Moviola: il Milan è la big con più aiuti, penalizzata la Samp | Primapagina Calciomercato.com Milan-Empoli, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola Milan-Empoli, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match serale di venerdì 7 aprile di Serie A, con gli episodi da moviola e i voti. Il match serale di venerdì 7 aprile di Serie A ... Milan-Empoli LIVE 0-0: iniziata la sfida Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra Milan-Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Milan ed Empoli si affrontano nel match valido per la 29esima ... Milan-Empoli, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match serale di venerdì 7 aprile di Serie A, con gli episodi da moviola e i voti. Il match serale di venerdì 7 aprile di Serie A ...Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra Milan-Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Milan ed Empoli si affrontano nel match valido per la 29esima ...