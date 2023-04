Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Mourinho sfida la Juve per Singo: la reazione del Torino: Una piacevole conferma. Il Torino si gode un Wilfried Sin… - sportli26181512 : Juric: 'Contro la Roma di Mou servirà un Toro perfetto': Juric: 'Contro la Roma di Mou servirà un Toro perfetto' Do… - cmdotcom : #Mourinho sfida la #Juve per #Singo: la reazione del Torino - sportli26181512 : #Mourinho e #Juric, depistaggi a Trigoria: l'incredibile retroscena da spy story: L’allenatore giallorosso evita pr… - TuttoASRoma24 : Torino-Roma, il pronostico: Juric sfida Mourinho, consigliato l’X2+Over 1,5 ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -

Attualmente, l'Inter è al quarto posto in classifica, in coabitazione con la Roma di José, ... Unadecisamente importante per entrambe le squadre, per obiettivi diversi: i granata per ...Lacon la Roma si carica da solo, non dobbiamo permettere di perdere altri punti e prendere altri gol sui piazzati. Serve una crescita globale". Si aspettava di più daalla Roma "E' ...Lacon la Roma si carica da solo, non dobbiamo permettere di perdere altri punti e prendere altri gol sui piazzati. Serve una crescita globale.Uno che arriva al risultato, è capace ...

Mourinho sfida la Juve per Singo: la reazione del Torino | Primapagina Calciomercato.com

Una piacevole conferma. Il Torino si gode un Wilfried Singo ormai maturo sia dal punto di vista tattico che tecnico. Il classe 2000 si sta confermando su livelli di rendimento molto alti ed è, a tutti ...Concentrazione massima in casa Roma in vista della delicata sfida di domani sul campo del Torino. La decisione di Mourinho spiazza. Vigilia di campionato per la Roma che, dopo il successo ottenuto ...