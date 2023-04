Motorola Edge 40 in nuove immagini dall’aria ufficiale | ecco tutti i colori

(Di venerdì 7 aprile 2023) Manca sempre meno alla presentazionedi40: oggi ne scopriamo le colorazioni ufficiali in una serie di. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

ha presentato questa settimana lo smartphone Moto Edge 40 Pro, lasciando a bocca asciutta chi magari aveva messo gli occhi sul meno costoso Moto Edge 40. In attesa di riscontri da parte ... Stiamo parlando del Motorola edge 20, smartphone top di gamma dell'azienda statunitense che troviamo con uno sconto del 48%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà e il risparmio sfiora i 300.

Motorola edge 20, il prezzo è crollato: oggi costa la metà Libero Tecnologia

Motorola ha presentato questa settimana lo smartphone Moto Edge 40 Pro, lasciando a bocca asciutta chi magari aveva messo gli occhi sul meno costoso Moto Edge 40. In attesa di riscontri da parte della ...Sconto del 48% per il Motorola edge 20: acquistandolo oggi risparmi quasi 300€. Schermo OLED super fluido, ottimo processore e fotocamera professionale da 108MP ...