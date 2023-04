Motivi ordine pubblico, Masiello non gioca contro il Bari (Di venerdì 7 aprile 2023) Come già successo nella gara d'andata del campionato di Serie B, Andrea Masiello non sarà a disposizione del tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli per la partita di ritorno contro il Bari, in ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Come già successo nella gara d'andata del campionato di Serie B, Andreanon sarà a disposizione del tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli per la partita di ritornoil, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Motivi ordine pubblico, Masiello non gioca contro il Bari leggi su Gloo - glooit : Motivi ordine pubblico, Masiello non gioca contro il Bari leggi su Gloo - gmlavolpe : Non verrà fuori assolutamente nulla. E anche quando venisse fuori una qualche irregolarità, che prevedesse qualche… - AlienoGrigio17 : @Prima_Vera56 @a_meluzzi @GiorgiaMeloni Segreto militare sui vaccini, report sulla sicurezza negati dall'Ema: quali… - VillageGreen967 : @FBiasin a me pare che il mondo vada al contrario. Qui ci sono motivi di ordine pubblico, cazzo. Hai di fronte a te… -