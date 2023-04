Motivi ordine pubblico, Masiello non gioca contro il Bari (Di venerdì 7 aprile 2023) Andrea Masiello non sarà a disposizione del tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli per la partita di ritorno contro il Bari Leggi su golssip (Di venerdì 7 aprile 2023) Andreanon sarà a disposizione del tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli per la partita di ritornoil

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaTrentinoAA : Motivi ordine pubblico, Masiello non gioca contro il Bari. Scommesse, passano anni ma ancora veleni su ex dei pugli… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Motivi ordine pubblico, Masiello non gioca contro il Bari Scommesse, passano anni ma ancora veleni su ex dei pugliesi - roserra757 : @capitano_ri Lei invece ha un altro tipo di problema, indipendentementeda dove vive. Si chiama ignoranza istituzio… - AnsaPuglia : Motivi ordine pubblico, Masiello non gioca contro il Bari. Scommesse, passano anni ma ancora veleni su ex dei pugli… - serieB123 : Sudtirol, Masiello non gioca col Bari per motivi di ordine pubblico -