Mosca conferma l'arresto del padre di Masha, la bambina russa pacifista (Di venerdì 7 aprile 2023) Mosca, 7 apr. - Le autorità russe hanno confermato che Aleksei Moskalev , il padre della bambina russa che ha fatto disegni contro la guerra in Ucraina, è stato arrestato in Bielorussia e mandato in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023), 7 apr. - Le autorità russe hannoto che Aleksei Moskalev , ildellache ha fatto disegni contro la guerra in Ucraina, è stato arrestato in Bielorussia e mandato in ...

Mosca conferma l'arresto del padre di Masha, la bambina russa pacifista Mosca, 7 apr. - Le autorità russe hanno confermato che Aleksei Moskalev , il padre della bambina russa che ha fatto disegni contro la guerra in Ucraina, è stato arrestato in Bielorussia e mandato in ...