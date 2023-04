Morto l’operaio di 71 anni precipitato ieri durante lavori di manutenzioni sul tetto Da inizio 2023 oltre 300 vittime

(Di venerdì 7 aprile 2023) Èall’ospedale Niguarda di Milanodi 71cheerada un’altezza di 14 metri mentre lavorava su una Senago (Milano) all’interno della ditta Cifa che produce macchinari industriale. L’uomo era in pensione e lavorava regolarmente per una ditta esterna che stava svolgendo interventi di manutenzione sul. La vittima è caduta da un’altezza di 14 metri ed è finito in una buca profonda due.sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Portato quindi in ospedale in condizioni già critiche, èoggi. La Procura di Monza indaga sull’accaduto. Dall’deli morti sul lavoro sono ...

