Morto in ospedale l’uomo precipitato ieri a Senago

È Morto all'ospedale Niguarda di Milano l'operaio di 71 anni che ieri era precipitato dal tetto di un capannone industriale a Senago. L'uomo, Giuseppe Danieli, residente a Giussano, era precipitato da un'altezza di 14 metri mentre lavorava su un tetto all'interno della ditta Cifa in via De Gasperi. L'uomo lavorava regolarmente per una ditta esterna ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Francesco Sandrelli aveva 53 anni ed era un pittore di Cortona, in provincia di Arezzo. È morto dopo essere stato… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vitaliy Merinov, atleta ucraino quattro volte campione del mondo di kickboxing e campione nazionale di ar… - PastoreFrance : RT @osamundR: ???? - Gianluc68325330 : RT @osamundR: ???? - zanialex : @mrk4m1 È per questo motivo che non voglio andare in ospedale perché ne uscirei sicuramente morto… -