Morte Luca Attanasio: condannati all'ergastolo i sei accusati (Di venerdì 7 aprile 2023) Le sei persone accusate dell'omicidio dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo, sono state condannate all'ergastolo dal tribunale congolese. La Procura di Kinshasa aveva chiesto per tutti loro la pena di Morte. Alla sbarra c'erano cinque imputati, mentre il terzo, considerato il capobanda, è latitante. La difesa aveva L'articolo proviene da Inews24.it.

