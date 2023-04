Morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, i sei accusati condannati all’ergastolo (Di venerdì 7 aprile 2023) SONNINO – Arriva la condanna all’ergastolo per i sei imputati nel processo di Kinshasa accusati degli omicidi dell’ambasciatore italiano in Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere originario di Sonnino Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale (Pam), Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021. Il procedimento ha visto imputati cinque presunti membri del L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 7 aprile 2023) SONNINO – Arriva la condannaper i sei imputati nel processo di Kinshasadegli omicidiitaliano in Repubblica democratica del Congo,, deloriginario di Sonninoe dell’autista del Programma alimentare mondiale (Pam), Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021. Il procedimento ha visto imputati cinque presunti membri del L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Sei uomini sono stati condannati all'ergastolo da un tribunale militare a Kinshasa per l'omicidio dell'ambasciatore… - infotemporeale : Morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, i sei accusati condannati all’ergastolo - radiopopmilano : ?? #7aprile 2023 ?? ?? La squadra di Elly #Schlein per la segreteria del PD ?? Rinchiusi e sedati: l’abuso quotidiano… - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: ULTIM’ORA Sono stati condannati all'ergastolo i sei uomini imputati del processo per l'omicidio dell'ambasciatore italiano, Lu… - News_24it : BRUXELLES – “Le condanne all’ergastolo in primo grado di sei persone accusate dell’omicidio di Luca Attanasio, amba… -