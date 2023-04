Morta sbranata dal rottweiler del fratello, l'Aidaa chiede il non abbattimento del cane (Di venerdì 7 aprile 2023) E' Morta, dopo alcune ore di agonia, Patrizia La Marca, la 50enne assalita da un rottweiler . Il fatto è avvenuto a Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia (Imperia). La donna da giorni, con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) E', dopo alcune ore di agonia, Patrizia La Marca, la 50enne assalita da un. Il fatto è avvenuto a Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia (Imperia). La donna da giorni, con il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Morta sbranata dal rottweiler del fratello, l’Aidaa chiede il non abbattimento del cane - riservaprotetta : @Antigon25386936 @AleAmbrosiTW È appena morta una signora in Liguria sbranata dal rottweiler di famiglia. Ci sono t… - infoitinterno : Morta sbranata da rottweiler del fratello, Patrizia La Marca era andata a dar da mangiare al cane - svanzy : @AleAmbrosiTW Oggi una donna è morta sbranata da un Rottweiler … che facciamo ? - 58_life58 : @AleAmbrosiTW Dai Alessia, per sicurezza uccidiamo tutti i cani. Tanto queste cose succedono più volte ogni anno..… -