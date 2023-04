Morta nel rogo in psichiatria, infermiera in lacrime ricorda Elena: “Urlava e chiedeva aiuto” (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. Parlare di quel giorno non è semplice, anche se sono passati quattro anni. Anche se si lavora in un reparto delicato come quello di psichiatria, certi ricordi fanno comunque male. “Il lenzuolo era stretto al collo, voleva farsi del male”. Stando alle testimonianze del personale sanitario del Papa Giovanni, quel 13 agosto 2019 Elena Casetto cercò di farla finita poco prima di dare fuoco alla stanza in cui era ricoverata. “Io e altri due colleghi siamo corsi a darle una mano, era molto agitata. Abbiamo provato a calmarla, ma non c’è stato nulla da fare. Per questo le abbiamo messo le contenzioni”. A parlare per prima giovedì mattina (6 aprile) in tribunale a Bergamo è V.R., operatrice socio-sanitaria chiamata a testimoniare nel processo a carico dei due addetti della squadra antincendio, all’epoca dipendenti della società che gestiva il servizio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. Parlare di quel giorno non è semplice, anche se sono passati quattro anni. Anche se si lavora in un reparto delicato come quello di, certi ricordi fanno comunque male. “Il lenzuolo era stretto al collo, voleva farsi del male”. Stando alle testimonianze del personale sanitario del Papa Giovanni, quel 13 agosto 2019Casetto cercò di farla finita poco prima di dare fuoco alla stanza in cui era ricoverata. “Io e altri due colleghi siamo corsi a darle una mano, era molto agitata. Abbiamo provato a calmarla, ma non c’è stato nulla da fare. Per questo le abbiamo messo le contenzioni”. A parlare per prima giovedì mattina (6 aprile) in tribunale a Bergamo è V.R., operatrice socio-sanitaria chiamata a testimoniare nel processo a carico dei due addetti della squadra antincendio, all’epoca dipendenti della società che gestiva il servizio ...

