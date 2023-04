Morta nel rogo in ospedale, addetti antincendio a processo: “Colpito l’ultimo anello della catena” (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. Oriana Ruzzini è sempre stata sensibile all’argomento. Già nel 2021 presentò in Comune a Bergamo un ordine del giorno sul tema della salute mentale, ancor più urgente dopo la pandemia Covid. “A distanza di anni la storia di Elena sbatte in faccia alla politica lombarda i drammi vissuti da troppe persone”, scrive in un post sui social la Consigliera di Palazzo Frizzoni, un recente passato nelle fila del Pd e ora in Ambiente Partecipazione e Futuro. Elena Casetto è la 19enne che il 13 agosto 2019 morì nell’incendio che lei stessa avrebbe appiccato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni. A processo, per omicidio colposo, ci sono i due addetti della squadra antincendio all’epoca in servizio. Il pubblico ministero Letizia Ruggeri li accusa di negligenza, perché ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. Oriana Ruzzini è sempre stata sensibile all’argomento. Già nel 2021 presentò in Comune a Bergamo un ordine del giorno sul temasalute mentale, ancor più urgente dopo la pandemia Covid. “A distanza di anni la storia di Elena sbatte in faccia alla politica lombarda i drammi vissuti da troppe persone”, scrive in un post sui social la Consigliera di Palazzo Frizzoni, un recente passato nelle fila del Pd e ora in Ambiente Partecipazione e Futuro. Elena Casetto è la 19enne che il 13 agosto 2019 morì nell’incendio che lei stessa avrebbe appiccato nel reparto di psichiatria dell’Papa Giovanni. A, per omicidio colposo, ci sono i duesquadraall’epoca in servizio. Il pubblico ministero Letizia Ruggeri li accusa di negligenza, perché ...

