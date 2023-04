Morgan | il ritorno in tv | Se mi propongono per Sanremo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 aprile 2023) A partire da lunedì 10 aprile in seconda serata su Rai 2 va in onda il programma Strain cui Marco Castoldi, in arte Mongan, si mette per la prima volta alla prova come conduttore. Accanto a lui Pino Strabioli, «compagno di viaggio con doti rare in tv, sa infatti far venir fuori il meglio dalla persona che accompagna» sottolineain una conferenza stampa in cui erano presenti Stefano Coletta e Giovanni Anversa, rispettivamente direttore e vicedirettore dell'intrattenimento prime time di viale Mazzini. «Saranno quattro serate consecutive dedicate alla musica italiana e non solo ed ognuna sarà dedicata ad un personaggio. Avremo Domenico Modugno, Umberto Bindi, Lucio Battisti e Franco Battiato. Ma ci saranno molte contaminazioni musicali in un programma in cui il titolo fonde i nomi dei due conduttori» continua...