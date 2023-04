Montecarlo | Musetti e Sinner dalla parte di Djokovic Berrettini ha Cressy

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Lorenzo #Musetti sarà testa di serie a Montecarlo. - Ilsuperbo89 : Uno #Tsitsipas in forma discreta potrebbe dar vita allo Tsitsipas Ter,in quel di #Montecarlo. Lo Tsitsi degli ultim… - Gazzetta_it : Montecarlo, Musetti e Sinner dalla parte di Djokovic. Berrettini-Cressy#Tennis - mariobollingen : #Musetti è iscritto a #MarrakechAtp ma risponde da Montecarlo! Avvicinatiiii - TramoMario : Tabellone duro per #Musetti e #Sinner, meglio #Berrettini e #Sonego Gongola #Tsitsipas -

Insidia Djokovic pere Sinner. Il serbo riparte dada numero uno al mondo e potrebbe trovare i due giovani italiani: Lorenzo agli ottavi di finale e Jannik ai quarti. Tutta teoria, ovvio. Per arrivare a ...Djokovic che avrà un cammino molto 'italiano'o Kecmanovic agli Ottavi mentre ai Quarti ..., tanti italiani nel torneo Tutti gli italiani del torneo saranno impegnati nella parte ...Il primo turno degli italiani [7] Sinner BYE (al 2° turno Schwartzman o Goffin) [16]vs Kecmanovic (SRB) Q vs [WC] Sonego Cressy (USA) vs Berrettini I possibili quarti di finale Djokovic vs ...

ATP Monte-Carlo, il tabellone: Sinner e Musetti nel quarto con Djokovic Sky Sport

Sorteggiati i tabelloni del Masters1000 di Montecarlo, primo della stagione sulla terra rossa. Tra gli azzurri al via, Lorenzo Musetti, che grazie ai ritiri avanti a lui ha avuto la possibilità di ...Montecarlo, 7 apr. – (Adnkronos ... Una parte alta dove c’è anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16 del torneo (esordio con il serbo Miomir Kecmanovic), che in caso di terzo turno potrebbe ...