Monte - Carlo | Sinner guida il quartetto azzurro | sorteggiato in alto con Nole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : FOGNINI SALTA MONTECARLO ?? Un problema alla caviglia, accusato nel match contro Cecchinato, costringe Fabio al forf… - haley_darling : @Part_Time_Bro Monte Carlo - DavidJo92249735 : @Brink_Thinker 74 Monte Carlo - Tennis_Ita : Masters 1000 Monte-Carlo, il tabellone principale: possibile Djokovic-Sinner nei quarti di finale - RevenantKing_ : @DestinyBulletn No Monte Carlo catalyst -

inizia dal prossimo weekend la grande stagione sulla terra battuta, mancheranno Nadal, Alcaraz e Aliassime ma rivedremo in campo Djokovic, e in gara per ora l'Italia può contare su quattro ...Sono quattro gli azzurri al via nel tabellone principale del "RolexMasters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si disputa sulla terra rossa del Country Club di, nel Principato di Monaco. E ...Il Masters 1000 dipotrebbe regalare un nuovo confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. È questo lo scenario dopo il sorteggio del tabellone principale, con l'azzurro inserito nello stesso quarto del ...

Montecarlo nobile decaduta Perché i big guardano altrove La Gazzetta dello Sport

Sono quattro gli azzurri al via nel tabellone principale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si disputa sulla terra rossa ...Sorteggiati i tabelloni del Masters1000 di Montecarlo, primo della stagione sulla terra rossa. Tra gli azzurri al via, Lorenzo Musetti, che grazie ai ritiri avanti a lui ha avuto la possibilità di ...