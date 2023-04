Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Monsignor Vincenzo Paglia: chi è, età, oggi, libri, la Pontificia Accademia per la vita - ReignOfTheSerie : @altrogiornorai1 venerdì 7 aprile andrà in onda eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1, dopo una puntata speciale di A… - SMSNEWSOFFICIAL : Monsignor Vincenzo Paglia ospite a “Oggi è un altro giorno” - InfoCilentoWeb : Viene dalla Calabria il nuovo vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. E’ don Vincenzo Calvosa. Guarda il serv… - tvoggi : VALLO DELLA LUCANIA, PAPA NOMINA VESCOVO MONSIGNOR VINCENZO CALVOSA Il Papa ha nominato Vescovo di Vallo della Luca… -

In apertura di programma Serena Bortone incontraPaglia presidente della Pontificia Accademia per la vita. A seguire, Filippo Laganà , che interpreta se stesso nel film biografico ......00 " 05:00 Tratto interessato : via Trento da PiazzaGrasso a incrocio Via Vito Lembo ... via Vito Lembo - via Filippo Smaldone " via Belisario Corenzio " via Loria" via Raffaele ...La processione sarà guidata come ogni anno dall'arcivescovo di Ravenna - CerviaLorenzo ... "Si tratta di una serie di meditazioni - spiega donRosario , direttore dell'Ufficio ...

Don Vincenzo Calvosa è il nuovo vescovo di Vallo della Lucania Avvenire

Giancarlo Novelli, dott. Vincenzo Capomolla e dott.ssa Giulia Pantano. Ha presieduto la celebrazione Eucaristica l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S. E. Mons. Claudio Maniago, con il ...Chi è Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo cattolico italiano Scopriamo l'età, il luogo di nascita e la sua biografia. Leggi tutto Ambra Angiolini e la lotta contro la bulimia: “E’ una voragine che ...