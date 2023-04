(Di venerdì 7 aprile 2023)– L’Assessorato Regionale all’energia e ai Rifiuti ha ammessoal finanziamento per un importo di €650.000 dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per l’avvio di sistemi dididei rifiuti organici. Un risultato che è stato accolto con grande entusiasmo dall’assessore all’igiene urbana Antonella Giuliano, che ha sottolineato come la (live.it)

... oltre i reflui del comune di Palermo del bacino sud - orientale,anche le acque reflue dei comuni limitrofi (Villabate, Ficarazzi, Misilmeri per la frazione di Portella di Mare eper ...... patrono dell'arcidiocesi e protettore della città di. "Il dono sorprende perché inaspettato, non dovuto, scelto da chi lo dona, non da chi lo" ha aggiunto il presule "; per tale ...... oltre i reflui del comune di Palermo del bacino sud - orientale,anche le acque reflue dei comuni limitrofi (Villabate, Ficarazzi, Misilmeri per la frazione di Portella di Mare eper ...

Monreale riceve oltre 650 mila euro per il compostaggio di comunità MonrealeLive

Aveva partorito da appena cinque giorni Federica Tarallo, morta a 27 anni a Monreale. Un'agonia che si è consumata martedì all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove ...