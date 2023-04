Monopattini in sharing ADDIO, il referendum li boccia: ecco dove (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Il voto ormai è ufficiale e a quanto pare non si tornerà indietro. Il referendum istituito a Parigi è stato ben chiaro sull’utilizzo dei Monopattini elettrici in sharing nella capitale francese: non saranno più disponibili. La decisione è arrivata dopo che durante lo scorso mese di settembre l’amministrazione comunale. Il dito contro l’utilizzo sconsiderato di questi mezzi da parte degli utenti. Il Comune si disse quindi già pronto a ritirare le licenze nel momento in cui gli operatori non avessero trovato un modo utile per frenare l’uso scorretto dei Monopattini. Parigi dice ADDIO ai Monopattini elettrici in sharing Dopo il lancio ufficiale nel 2018 di questo servizio, Parigi adesso diventerà l’unica capitale europea che vieterà lo ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Il voto ormai è ufficiale e a quanto pare non si tornerà indietro. Ilistituito a Parigi è stato ben chiaro sull’utilizzo deielettrici innella capitale francese: non saranno più disponibili. La decisione è arrivata dopo che durante lo scorso mese di settembre l’amministrazione comunale. Il dito contro l’utilizzo sconsiderato di questi mezzi da parte degli utenti. Il Comune si disse quindi già pronto a ritirare le licenze nel momento in cui gli operatori non avessero trovato un modo utile per frenare l’uso scorretto dei. Parigi diceaielettrici inDopo il lancio ufficiale nel 2018 di questo servizio, Parigi adesso diventerà l’unica capitale europea che vieterà lo ...

