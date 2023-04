Mondiali di Curling | l’Italia vince sul Giappone e si assicura i playoff

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ottawa –centra il primo obiettivo nel Mondiale maschile diin corso di svolgimento a Ottawa (Canada). Il quartetto composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) ha guadagnato la certezza di partecipare ai play-off. È così stato raggiunto il traguardo fissato dal direttore tecnico Claudio Pescia alla vigilia della manifestazione iridata. La qualificazione ai match a eliminazione diretta è arrivata con una partita d’anticipo rispetto alla conclusione del round robin. Gli Azzurri hanno battuto ilin quello che, classifica alla mano, poteva essere considerato uno spareggio de facto per accedere alla seconda fase. Il risultato, però, non è mai stato in discussione.ha ottenuto un’agile vittoria, senza ...

LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: spareggio decisivo dalle 15.00. Chi vince va ai playoff OA Sport

