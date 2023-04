Mondiali 2030, l’Ucraina verso la rinuncia alla candidatura: con Spagna e Portogallo, c’è il Marocco (Di venerdì 7 aprile 2023) l’Ucraina rinuncia alla candidatura, con Spagna, Marocco e Portogallo, per i Mondiali del 2030. Lo riporta ‘A Bola’. L’ingresso nel progetto dell’Ucraina era stato annunciato lo scorso ottobre, mentre il 14 marzo era arrivata l’ufficialità del Marocco. alla Fifa sono già arrivate altre due candidature in ticket. Quella sudamericana messa in piedi da Uruguay, Argentina, Cile e Paraguay, definita la ‘Centenary World Cup’, in ricordo della prima edizione e dei 100 anni dal torneo in Uruguay. Poi c’è quella che riunisce Egitto, Grecia e Arabia Saudita. Negli ultimi anni, nel dettaglio, le tre nazioni hanno sviluppato forti legami politici ed economici. Un’alleanza che ora prova ad ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023), con, per idel. Lo riporta ‘A Bola’. L’ingresso nel progetto delera stato annunciato lo scorso ottobre, mentre il 14 marzo era arrivata l’ufficialità delFifa sono già arrivate altre due candidature in ticket. Quella sudamericana messa in piedi da Uruguay, Argentina, Cile e Paraguay, definita la ‘Centenary World Cup’, in ricordo della prima edizione e dei 100 anni dal torneo in Uruguay. Poi c’è quella che riunisce Egitto, Grecia e Arabia Saudita. Negli ultimi anni, nel dettaglio, le tre nazioni hanno sviluppato forti legami politici ed economici. Un’alleanza che ora prova ad ...

