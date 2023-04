Molestato | cosa fanno a Damiano | la reazione davanti ai fan | VIDEO

(Di venerdì 7 aprile 2023)David dei Maneskin palpato al concerto al Forum di Assago, giovedì 6 aprile. Sui social circolano le immagini dell'episodio. Il frontman della band romana sta cantando a stretto contatto con le prime file quando dal pubblico una mano lo raggiunge alle parti intime. David a quel punto allontana subito la mano con un'espressione di disappunto, volta le spalle a si allontana. Vi avrei preso e buttato fuori da quel cazzo di palazzetto.è stato fin troppo gentile. pic.twitter.com/d9yReem5o8 — Gigia mf era SAW MÅ (@ stuckonmendes ) April 6, 2023 Un episodio analogo a quello che aveva fatto discutere i social con protagonista Blanco, che durante un concerto in piazza Duomo aveva subito lo stesso "trattamento" da una fan. Anche in quella occasione ilera spuntato sui social facendo indignare molti utenti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diaveldemon : @LaStampa Molestato Dio calamaro cosa mi tocca sentire ?????? - EraldoFR : Chissà di cosa dovrebbe allietarsi il Padreterno pensando che un grande numero di preti è gay e molte suore sono ex… - darkchocolats : questo più una cosa successa due mesi fa in cui un altro ha molestato una sua amica che schifo di persone - OscarBalderas91 : quest'uomo ha bisogno di essere appeso per le palle... al più presto... per vedere come ci si sente ad essere moles… -

Damiano David, il cantante e frontman dei Maneskin , è statopubblicamente durante il concerto al Mediolanum Forum di Assago lo scorso 5 aprile. In un ... Unasimile era accaduta a Blanco ......tunisino accusato di violenza sessuale pluriaggravata per aver in molteplici occasionie ... un pedofilo è a piede libero in giro per l'Italia senza che nessuno sappia dove abiti ofaccia.... accusato d'aversessualmente tre commesse, che anziché veder rinnovati i loro contratti ... Ancora più "esplicite" "non saiti perdi", una frase tipo, per quanto riguarda le richieste ...

Damiano dei Maneskin molestato durante il concerto: come reagisce MilanoToday.it

Damiano David, il cantante e frontman dei Maneskin, è stato molestato pubblicamente durante il concerto ... Non è la prima volta che simili episodi si verificano durante i concerti. Una cosa simile ...N.B.: Per ascoltare un articolo, spegnere prima la riproduzione musicale cliccando sull'apposita opzione a fondo pagina. Grazie.! Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più ...