Mo, bombardamenti Israele in Libano e Gaza: colpiti siti Hamas (Di venerdì 7 aprile 2023) L'esercito israeliano ha colpito siti appartenenti al movimento di Hamas nella Striscia di Gaza e in Libano stamattina presto, dopo che decine di razzi sono stati lanciati contro Israele nei giorni ...

Mo, bombardamenti Israele in Libano e Gaza: colpiti siti Hamas

L'esercito israeliano ha colpito siti appartenenti al movimento di Hamas nella Striscia di Gaza e in Libano stamattina presto, dopo che decine di razzi sono stati lanciati contro Israele nei giorni scorsi e altri ancora sono stati lanciati durante la notte da Gaza. Lo riporta il Jerusalem Post. Nel sud del Libano sono stati colpiti tre obiettivi appartenenti al movimento Hamas.

I bombardamenti reciproci tra Israele e gruppi palestinesi in Libano

Sono stati i più intensi da anni, ma per ora non ci sono notizie di morti: il governo israeliano ha incolpato ...

Nuovi bombardamenti di Israele nel sud del Libano. Unifil: "Ma non vogliono la guerra"

Israele ha affermato che sta prendendo di mira obiettivi di Hamas, con attacchi iniziati intorno alle 3:30 ora italiana. Un residente del campo profughi palestinese di Rashidieh, presso Tiro, ha ...

Libano, gli obiettivi colpiti dal raid israeliano

Nella notte, dopo le sirene antiaeree risuonate nel sud di Israele per segnalare un nuovo lancio di razzi dalla Striscia di Gaza, Israele ha lanciato attacchi nel Libano meridionale e ha proseguito ...