Missione 2023: renderli eleganti e versatili al pari di un paio di mocassini (Di venerdì 7 aprile 2023) Dagli anni Settanta a oggi, gli zoccoli ne hanno fatta di strada. I mitici clogs olandesi, da calzature folkloristiche, sono diventate in tempi recenti l’accessorio più ricercato ai piedi delle trendsetter. I motivi sono molteplici: da un lato il ritorno nostalgico delle vecchie silhouette alle sfilate, da Hermès a Dior, dall’altro i nuovi modelli dal gusto minimal, più semplici e pratici da indossare rispetto agli zoccoli in legno, sdoganati dalle It Girl. Tra must-have e tendenze: cinque look da copiare per aprile ... Leggi su iodonna (Di venerdì 7 aprile 2023) Dagli anni Settanta a oggi, gli zoccoli ne hanno fatta di strada. I mitici clogs olandesi, da calzature folkloristiche, sono diventate in tempi recenti l’accessorio più ricercato ai piedi delle trendsetter. I motivi sono molteplici: da un lato il ritorno nostalgico delle vecchie silhouette alle sfilate, da Hermès a Dior, dall’altro i nuovi modelli dal gusto minimal, più semplici e pratici da indossare rispetto agli zoccoli in legno, sdoganati dalle It Girl. Tra must-have e tendenze: cinque look da copiare per aprile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Renzi spiazza #Calenda: è tra gli ultimi a scoprire del nuovo ruolo del neo direttore. “Ma questo che fa? Che ha i… - RaiNews : Si torna a viaggiare verso la Luna, dopo 52 anni dalla missione Apollo 11. L'annuncio della NASA oggi: per la prima… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Attesa per l'annuncio che la Nasa farà per svelare i nomi dei quattro astronauti (tre americani e un can… - GianfrancoGasb1 : RT @LinguaggiStorie: Riprendendo l'immortale mito della caverna di Platone, @CarloPacher si sofferma su 4 tipi diversi di cecità non fisica… - RoIaccarino : RT @LinguaggiStorie: Riprendendo l'immortale mito della caverna di Platone, @CarloPacher si sofferma su 4 tipi diversi di cecità non fisica… -