Miriam Leone in lingerie di pizzo: “Chi dice che le calze color carne non sono sexy?” (Di venerdì 7 aprile 2023) Miriam Leone fa letteralmente girare la testa a tutti condividendo sul suo profilo Instagram una foto molto particolare dal set del suo nuovo film dove indossa solo bustier e reggicalze di pizzo. Da infarto. Miriam Leone, bustier e reggicalze Miriam Leone sta lavorando a un nuovo film e ha deciso di mostrare in anteprima sulla sua pagina Instagram la trasformazione cui si è dovuta sottoporre per calarsi nel suo nuovo personaggio. Nella foto l’attrice si mostra riflessa nello specchio di un bagno dal gusto quasi liberty, le atmosfere sono quelle degli anni Cinquanta, come lei stessa commenta: “Oops… direttamente dal 1956…“. È proprio il caso di dire “Oops”, perché l’immagine che si vede riflessa nello specchio mozza il ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 aprile 2023)fa letteralmente girare la testa a tutti condividendo sul suo profilo Instagram una foto molto particolare dal set del suo nuovo film dove indossa solo bustier e reggidi. Da infarto., bustier e reggista lavorando a un nuovo film e ha deciso di mostrare in anteprima sulla sua pagina Instagram la trasformazione cui si è dovuta sottoporre per calarsi nel suo nuovo personaggio. Nella foto l’attrice si mostra riflessa nello specchio di un bagno dal gusto quasi liberty, le atmosferequelle degli anni Cinquanta, come lei stessa commenta: “Oops… direttamente dal 1956…“. È proprio il caso di dire “Oops”, perché l’immagine che si vede riflessa nello specchio mozza il ...

