Minecraft Legends: svelati i requisiti della versione PC! (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle scorse ore, Mojang ha svelato i requisiti minimi e raccomandati di Minecraft Legends, l’RTS in arrivo su PC e console in meno di due settimane: scopriamo insieme tutti i dettagli Nel mentre anche aprile sta scorrendo via così velocemente da far paura, si avvicina a passi da gigante anche il day one di Minecraft Legends, l’RTS di Mojang ambientato nell’ormai iconico universo di Minecraft previsto per il prossimo 18 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile, sin dal lancio, anche tramite il servizio di Xbox Game Pass. L’avventura inizierà con un’invasione dei piglin dal Nether e noi, grandi eroi, dovremo alzare il nostro stendardo per salvare l’Overworld. Nelle scorse ore, Mojang ha condiviso col grande pubblico i ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle scorse ore, Mojang ha svelato iminimi e raccomandati di, l’RTS in arrivo su PC e console in meno di due settimane: scopriamo insieme tutti i dettagli Nel mentre anche aprile sta scorrendo via così velocemente da far paura, si avvicina a passi da gigante anche il day one di, l’RTS di Mojang ambientato nell’ormai iconico universo diprevisto per il prossimo 18 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile, sin dal lancio, anche tramite il servizio di Xbox Game Pass. L’avventura inizierà con un’invasione dei piglin dal Nether e noi, grandi eroi, dovremo alzare il nostro stendardo per salvare l’Overworld. Nelle scorse ore, Mojang ha condiviso col grande pubblico i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Minecraft Legends: svelati i requisiti per PC, sono abbordabili - infoitscienza : Minecraft Legends: svelati i requisiti della versione PC! - tuttoteKit : Minecraft Legends: svelati i requisiti della versione #PC! #MinecraftLegends #Mojang #NintendoSwitch #PS4 #PS5… - TechGeneration9 : Minecraft Legends è ancora un altro Minecraft spin-off in sviluppo da parte di Mojang. Il gioco di strategia d'azio… - VernonC98674504 : RT @dlcompare_it: Con l'avvicinarsi dell'uscita, l'account ufficiale di Twitter di Minecraft Legends ha annunciato l'ora esatta in cui il g… -

Minecraft Legends: svelati i requisiti PC ... dopo aver già pubblicato Hi - Fi Rush all'inizio di quest'anno, il prossimo gioco in linea sotto l'ombrello di Xbox Game Studios da lanciare è Minecraft Legends. Essendo un titolo Minecraft, sarà ... Minecraft Legends, lo spin - off si mostra in un trailer Minecraft Legends, un nuovo spin - off nel mondo Minecraft L'idea di Legends è quella di prendere l'universo e la direzione artistica del gioco del 2011 e applicarla a un nuovo gameplay. Qui non ... Giochi PS5 in uscita: aprile 2023 Giochi PS5 in uscita " Aprile 2023 4 aprile - Road 96: Mile 0 7 aprile - EA Sporta PGA Tour 18 aprile - Minecraft Legends 19 aprile - Horizon Forbidden West: Burning Shores 20 aprile - Stray Blade 21 ... ... dopo aver già pubblicato Hi - Fi Rush all'inizio di quest'anno, il prossimo gioco in linea sotto l'ombrello di Xbox Game Studios da lanciare è. Essendo un titolo, sarà ..., un nuovo spin - off nel mondoL'idea diè quella di prendere l'universo e la direzione artistica del gioco del 2011 e applicarla a un nuovo gameplay. Qui non ...Giochi PS5 in uscita " Aprile 2023 4 aprile - Road 96: Mile 0 7 aprile - EA Sporta PGA Tour 18 aprile -19 aprile - Horizon Forbidden West: Burning Shores 20 aprile - Stray Blade 21 ... Minecraft Legends: svelati i requisiti di sistema della versione PC Everyeye Videogiochi Minecraft Legends: svelati i requisiti della versione PC! Mojang ha svelato i requisiti minimi e raccomandati di Minecraft Legends, l'RTS in arrivo su PC e console in meno di due settimane. Minecraft Legends: svelati i requisiti per PC, sono abbordabili I requisiti di sistema per giocare su PC a Minecraft Legends sembrerebbero alla portata di tutti, stando alle indicazioni fornite dalla pagina Steam del gioco. Mojang ha svelato i requisiti minimi e raccomandati di Minecraft Legends, l'RTS in arrivo su PC e console in meno di due settimane.I requisiti di sistema per giocare su PC a Minecraft Legends sembrerebbero alla portata di tutti, stando alle indicazioni fornite dalla pagina Steam del gioco.