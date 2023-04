Minecraft Legends: svelati i requisiti della versione PC! (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle scorse ore, Mojang ha svelato i requisiti minimi e raccomandati di Minecraft Legends, l’RTS in arrivo su PC e console in meno di due settimane: scopriamo insieme tutti i dettagli Nel mentre anche aprile sta scorrendo via così velocemente da far paura, si avvicina a passi da gigante anche il day one di Minecraft Legends, l’RTS di Mojang ambientato nell’ormai iconico universo di Minecraft previsto per il prossimo 18 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile, sin dal lancio, anche tramite il servizio di Xbox Game Pass. L’avventura inizierà con un’invasione dei piglin dal Nether e noi, grandi eroi, dovremo alzare il nostro stendardo per salvare l’Overworld. Nelle scorse ore, Mojang ha condiviso col grande pubblico i ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle scorse ore, Mojang ha svelato iminimi e raccomandati di, l’RTS in arrivo su PC e console in meno di due settimane: scopriamo insieme tutti i dettagli Nel mentre anche aprile sta scorrendo via così velocemente da far paura, si avvicina a passi da gigante anche il day one di, l’RTS di Mojang ambientato nell’ormai iconico universo diprevisto per il prossimo 18 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile, sin dal lancio, anche tramite il servizio di Xbox Game Pass. L’avventura inizierà con un’invasione dei piglin dal Nether e noi, grandi eroi, dovremo alzare il nostro stendardo per salvare l’Overworld. Nelle scorse ore, Mojang ha condiviso col grande pubblico i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enkey : Minecraft Legends e novità in merito alla data in cui verrà sbloccato il gioco in tutto il mondo. Per scoprirla leg… - infoitscienza : Minecraft Legends, lo strategico a blocchetti. “E c’è ancora un segreto…” - Christi99760781 : RT @XboxItalia: Minecraft Legends è in arrivo tra soli 11 giorni e la guerra dei meme è già iniziata... - legends_game : @Minecraft PiglinVanquisher ?? - XboxItalia : Minecraft Legends è in arrivo tra soli 11 giorni e la guerra dei meme è già iniziata... -

Minecraft ha conquistato il mondo... ma Mojang non voleva farlo realmente Craig Leigh, direttore del design del già citato Minecraft Legends , ha raccontato come il franchise intende espandersi ulteriormente in altri generi videoludici: Con l'idea di concentrarsi sempre ... Minecraft Legends: svelati i requisiti PC ... dopo aver già pubblicato Hi - Fi Rush all'inizio di quest'anno, il prossimo gioco in linea sotto l'ombrello di Xbox Game Studios da lanciare è Minecraft Legends. Essendo un titolo Minecraft, sarà ... Giochi Xbox in uscita: aprile 2023 Giochi Xbox in uscita " Aprile 2023 4 aprile - Road 96: Mile 0 7 aprile - EA Sports PGA Tour 12 aprile - Ghostwire Tokyo 18 aprile - Minecraft Legends 20 aprile - Stray Blade 21 aprile - Dead Island ... Craig Leigh, direttore del design del già citato, ha raccontato come il franchise intende espandersi ulteriormente in altri generi videoludici: Con l'idea di concentrarsi sempre ...... dopo aver già pubblicato Hi - Fi Rush all'inizio di quest'anno, il prossimo gioco in linea sotto l'ombrello di Xbox Game Studios da lanciare è. Essendo un titolo, sarà ...Giochi Xbox in uscita " Aprile 2023 4 aprile - Road 96: Mile 0 7 aprile - EA Sports PGA Tour 12 aprile - Ghostwire Tokyo 18 aprile -20 aprile - Stray Blade 21 aprile - Dead Island ... Minecraft Legends, lo strategico a blocchetti. “E c’è ancora un segreto…” eSports & Gaming Minecraft ha conquistato il mondo... ma Mojang non voleva farlo realmente Nelle scorse ore, Mojang ha svelato i requisiti minimi e raccomandati di Minecraft Legends, l’RTS in arrivo su PC e console in meno di due settimane: scopriamo insieme tutti i dettagli… Leggi ... Minecraft Legends, lo strategico a…" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Nelle scorse ore, Mojang ha svelato i requisiti minimi e raccomandati di Minecraft Legends, l’RTS in arrivo su PC e console in meno di due settimane: scopriamo insieme tutti i dettagli… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...