Minaccia il padre con pistola. Arrestato 31enne (Di venerdì 7 aprile 2023) Ieri in tarda serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno Arrestato un 31enne del posto, presunto responsabile dei reati di Minaccia aggravata, ricettazione e porto abusivo di armi. In particolare, l’uomo è stato sorpreso dal padre mentre manipolava oggetti di dubbia provenienza, presumibilmente refurtiva. Tra i due sarebbe scaturita una lite durante la quale il ragazzo per svincolarsi dalla dalle pressioni del padre, lo avrebbe Minacciato di morte con una pistola intimandogli di lasciarlo andare. Il padre, ha subito chiamato i Carabinieri che, poco dopo, hanno rintracciato il giovane a bordo di un bus di linea nel centro di Manduria. Alla vista dei militari, il 31enne avrebbe ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 7 aprile 2023) Ieri in tarda serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manduria hannoundel posto, presunto responsabile dei reati diaggravata, ricettazione e porto abusivo di armi. In particolare, l’uomo è stato sorpreso dalmentre manipolava oggetti di dubbia provenienza, presumibilmente refurtiva. Tra i due sarebbe scaturita una lite durante la quale il ragazzo per svincolarsi dalla dalle pressioni del, lo avrebbeto di morte con unaintimandogli di lasciarlo andare. Il, ha subito chiamato i Carabinieri che, poco dopo, hanno rintracciato il giovane a bordo di un bus di linea nel centro di Manduria. Alla vista dei militari, ilavrebbe ...

