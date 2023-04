MILLY CARLUCCI: “BUONA PASQUA BUBINOBLOG, VI DO UN GRANDISSIMO ABBRACCIO” (Di venerdì 7 aprile 2023) MILLY CARLUCCI, nonostante i preparativi per la quarta puntata de Il Cantante Mascherato 2023, non si è dimenticata di BUBINOBLOG e dei suoi lettori che non le hanno mai fatto mancare la stima e l’affetto, ricambiati naturalmente. Carissimi amici fedeli di BUBINOBLOG, tanti tanti auguri di BUONA PASQUA! Noi siamo in onda sabato, perché andiamo avanti imperterriti, la Rai ci vuole sempre in onda, ma vi augureremo a Mezzanotte, insieme a tutti gli altri naturalmente, la BUONA PASQUA dal vivo. Vi voglio bene, vi do un GRANDISSIMO ABBRACCIO e…continuiamo così! Cara MILLY, auguri di BUONA PASQUA e buon lavoro per le prossime puntate de Il Cantante Mascherato 2023, che ci ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 aprile 2023), nonostante i preparativi per la quarta puntata de Il Cantante Mascherato 2023, non si è dimenticata die dei suoi lettori che non le hanno mai fatto mancare la stima e l’affetto, ricambiati naturalmente. Carissimi amici fedeli di, tanti tanti auguri di! Noi siamo in onda sabato, perché andiamo avanti imperterriti, la Rai ci vuole sempre in onda, ma vi augureremo a Mezzanotte, insieme a tutti gli altri naturalmente, ladal vivo. Vi voglio bene, vi do une…continuiamo così! Cara, auguri die buon lavoro per le prossime puntate de Il Cantante Mascherato 2023, che ci ...

