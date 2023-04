Militari e studenti insieme per “Il canto degli italiani”: ad Anzio la vera storia dell’Inno (Di venerdì 7 aprile 2023) Anzio – Nei giorni scorsi, nel piazzale dell’Alzabandiera della Caserma “Santa Barbara”, la Brigata Informazioni Tattiche ha incontrato i Dirigenti Scolastici, i professori e gli studenti dei Licei “Chris Cappell” e “Innocenzo XII” di Anzio, dando vita a un evento di carattere storico, culturale e artistico. L’attività, svoltasi alla presenza di Autorità, rappresentanti delle Istituzioni Militari e delle associazioni del territorio, ha visto l’orchestra composta dagli alunni del Liceo “Chris Cappell”, diretti dal Maestro Iafrate, esibirsi in alcuni famosi brani musicali. Nella seconda parte dell’evento, il Professor D’Andrea, autore di una vasta produzione di opere di natura scientifica e divulgativa, ha accompagnato la platea in un percorso narrativo avvincente e stimolante su “Il canto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023)– Nei giorni scorsi, nel piazzale dell’Alzabandiera della Caserma “Santa Barbara”, la Brigata Informazioni Tattiche ha incontrato i Dirigenti Scolastici, i professori e glidei Licei “Chris Cappell” e “Innocenzo XII” di, dando vita a un evento di carattere storico, culturale e artistico. L’attività, svoltasi alla presenza di Autorità, rappresentanti delle Istituzionie delle associazioni del territorio, ha visto l’orchestra composta dagli alunni del Liceo “Chris Cappell”, diretti dal Maestro Iafrate, esibirsi in alcuni famosi brani musicali. Nella seconda parte dell’evento, il Professor D’Andrea, autore di una vasta produzione di opere di natura scientifica e divulgativa, ha accompagnato la platea in un percorso narrativo avvincente e stimolante su “Il...

