Milan solo pari con l'Empoli: Pioli pensa alla Champions: fuori Leao, Brahim Diaz e Giroud

Stefano Pioli ha fatto cinque cambi nella formazione titolare del Milan che ha sfidato l'Empoli: fuori anche Leao, Giroud e Brahim Diaz. Il Milan pensa solamente alla Champions League e così, nonostante il quarto posto sia tutt'altro che blindato, Pioli ha deciso di cambiare cinque giocatori nella formazione del Milan che ha sfidato l'Empoli. Rispetto alla gara con il Napoli fuori: Leao, Diaz, Giroud, ma anche Krunic e Kjaer.

