Milan, Pioli: «Squadra in salute, negativo solo il risultato» (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo il pareggio dei rossoneri contro l’Empoli: le dichiarazioni Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio del Milan contro l’Empoli. RIMPIANTI – «Non è il risultato che volevamo e il rimpianto possiamo averlo per il primo tempo. Dovevamo essere più presenti nell’area. Abbiamo giocato con intensità, non concedendo niente a loro. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per vincere ma la palla oggi non voleva entrare. Vedo una Squadra in salute ed è un risultato negativo ma non una prestazione negativa». SI ASPETTAVA DI PIU’ DALLE RISERVE – «Dagli attaccanti ci si aspetta il gol ma le occasioni le abbiamo avute. L’area dovevamo riempirla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio dei rossoneri contro l’Empoli: le dichiarazioni Stefanoha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio delcontro l’Empoli. RIMPIANTI – «Non è ilche volevamo e il rimpianto possiamo averlo per il primo tempo. Dovevamo essere più presenti nell’area. Abbiamo giocato con intensità, non concedendo niente a loro. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per vincere ma la palla oggi non voleva entrare. Vedo unained è unma non una prestazione negativa». SI ASPETTAVA DI PIU’ DALLE RISERVE – «Dagli attaccanti ci si aspetta il gol ma le occasioni le abbiamo avute. L’area dovevamo riempirla ...

